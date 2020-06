Napoli-Inter Coppa Italia, probabile formazione: out D'Ambrosio e Vecino

Dopo la semifinale di ieri conclusa con un pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan, che visto i bianconeri qualificarsi per gol in trasferta stasera è il turno di Napoli e Inter nel match che deciderà la seconda finalista della coppa nazionale. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb assenti quattro pedine, scelte di formazione quasi obbligate per il club targato Suning.



L’Inter nella giornata di oggi è partita in direzione Napoli ed è da poco arrivata in città, come mostrano le immagini pubblicate dall'account ufficiale Inter Twitter proprio nella mattinata. Come previsto i nerazzurri dovranno rinunciare ad alcuni giocatori alle prese con qualche fastidio fisico: non hanno preso parte alla spedizione campana di Coppa Italia Matias Vecino, Diego Godin, Danilo D’Ambrosio e Lucien Agoume.



Dopo i piccoli problemi fisici dei giorni scorsi, Antonio Conte sembra in grado di recuperare sia De Vrij che Bastoni che salvo complicazioni andranno a completare il tridente sulla retroguardia insieme a Skriniar. A centrocampo scelte fatte, con Candreva e Young che agiranno sulle fasce ai lati di Barella e Brozovic con Eriksen che proabilmente agirà sulla trequarti. In attacco, sempre la coppia LU-LA: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Questa la probabile formazione dell’Inter schierata col 3-4-1-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candeva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.



Era il 12 febbraio e Fabian Ruiz si inventò un gol che ha portato in vantaggio gli azzurri. Un match ben preparato da Gattuso, ma adesso gli uomini di Conte sono chiamati a rispondere e a ribaltare lo svantaggio subito nel primo round milanese.