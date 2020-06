Napoli-Inter Coppa Italia, probabile formazione: fuori Godin

Si torna finalmente a giocare: oggi ritorna la Coppa Italia con Juventus e Milan che scenderanno in campo nel match di ritorno delle semifinali. Sabato alle 21 è il turno di Napoli e Inter al San Paolo. I nerazzurri dovranno ribaltare l'uno a zero subito all'andata a San Siro: in quell'occasione è stato Fabian Ruiz a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori, con il Napoli che dovrà difendere con le unghie e con i denti il vantaggio acquisito durante il primo round milanese.



Sul fronte Inter Godin e Vecino continuano il lavoro personalizzato al Centro Sportivo Suning e stando alle ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb difficilmente prenderanno parte alla spedizione partenopea. La decisione finale spetta a Conte, col tecnico salentino che deciderà se coinvolgerli nella trasferta contro gli azzurri ma al momento sembrerebbe favorito il centrocampista ex Fiorentina.



In difesa buone notizie: netto miglioramento delle condizioni di De Vrij e Bastoni, con le possibilità di vederli titolari con il brillante Skriniar che crescono sempre di più. Sulle corsie Candreva e Young sarebbero certezze, assieme a Brozovic e Barella che dovranno offrire dinamismo sulla mediana. Christian Eriksen agirà da trequartista alle spalle della coppa LU-LA: Lautaro e Lukaku, che torneranno a giocare in coppia.