Napoli-Inter Coppa Italia: i nerazzurri tornano a Milano subito dopo il match

Domani sera l'Inter scenderà in campo contro il Napoli nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia: i nerazzurri cercheranno di ribaltare l'1-0 subito in casa, in quell'occasione per i partenopei decisivo il gol di Fabian Ruiz. La squadra è pronta, con un iter legato al viaggio che subisce una variazione a causa della situazione delicata legata al Covid-19.



Si corre ai ripari decidendo di attuare una spedizione veloce, quasi un "mordi e fuggi" per rientrare successivamente in Lombardia. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi sarà una trasferta particolare quella dell'Inter. I giocatori non dormiranno ad Appiano prima della partenza di domani e subito dopo il match si rimetteranno in viaggio per tornare a Milano.



La scelta presa da parte del gruppo è sicuramente dettata dalla condizione e dal contesto per stare il meno possibile in giro. Domattina l'aereo per Napoli, ma in seguito all'incontro del San Paolo il club targato Suning non resterà la sera stessa nel capoluogo campano.