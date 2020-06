Napoli-Inter Coppa Italia, formazione ufficiale: Eriksen trequartista

Dopo la semifinale di ieri che ha visto la Juventus contro il Milan staccare il biglietto per la finale stasera è il turno di Napoli e Inter per decidere chi sarà la seconda finalista della Coppa Italia. Piccola variazione da parte di Conte, che schiera dal primo minuto un 3-4-1-2.



Ad agire a supporto delle due punte (Lukaku e Lautaro) ci sarà Eriksen, in difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni, con Candreva e Young che occuperanno le due corsie. In mezzo al campo Brozovic e Barella. Ecco la formazione ufficiale diffusa attraverso l’account Twitter dell’Inter:



INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.