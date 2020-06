Napoli-Inter, Conte: "Meritavamo la finale, Eriksen? Sono soddisfatto"

Antonio Conte parla così ai microfoni di Rai Sport nel post-partita di Napoli-Inter: "Sicuramente io penso che nelle due partite meritavamo di più, stasera a livello di prestazione poco da rimproverare ai ragazzi perché questo è il calcio che dobbiamo giocare. Dispiace per il gol subito: una leggerezza che potevamo evitare, ma nonostante questo sono soddisfatto perché abbiamo creato tantissimo anche se il gol lascia l'amaro in bocca.



Io vedo il bicchiere mezzo pieno: abbiamo creato molte occasioni e il portiere penso sia stato il migliore in campo. Ho poco da rimproverare, abbiamo fatto quello che abbiamo provato in allenamento. Mi dispiace perché meritavamo di andare in finale. Il Napoli ha giocato una partita chiusa e nonostante l'atteggiamento difensivo da parte del Napoli abbiamo creato tanto. Se andiamo a vedere le statistiche il migliore in campo è stato Ospina e noi abbiamo dominato. Eriksen? Della sua prestazione sono contento, ha giocato bene ed è stato determinante. Mi sembra una cosa positiva aver trovato una buona soluzione per adattare tutti i calciatori".