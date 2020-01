Napoli Inter, Conte elogia Gattuso. In seguito parole chiarissime su Vidal

Antonio Conte elogia Gattuso prima del match del San Paolo contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia della sfida col club partenopeo:



“In Gennaro rivedo la grande passione che ha per il calcio. Non dimentichiamo che lui ha fatto la gavetta, ho rispetto per lui perché ha affrontato delle difficoltà all’estero. Tanti hanno l’opportunità e sono più fortunati. Ho rispetto per Gennaro perché si è guadagnato tutto quello che ha fatto. Al Milan è stato sottovalutato e gli auguro il meglio”.



Su Vidal: “Mi dispiace ma sapete bene che non mi piace parlare di giocatori che militano in altri club. Non l’ho fatto in passato e non lo farò manco adesso”.