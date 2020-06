Napoli Inter, Candreva: "Servirà una gara d'attacco, arriviamo pronti"

Antonio Candreva parla ai microfoni della Rai prima del match di Coppa Italia contro il Napoli. Il laterale allenato da Conte sottolinea come il gruppo sia ormai pronto per la sfida di stasera nonostante la situazione poco gradevole.



Ecco quanto dichiarato da Candreva ai microfoni di Rai Sport: "Non è nelle massime situazioni, giocare così non è il massimo e l’abbiamo vissuto anche a Torino. Ma ci siamo preparati anche a questo, ritorniamo dopo tanto tempo in campo. Siamo pronti, sappiamo che affronteremo un avversario forte e difficile. Ci siamo preparati bene e faremo una gara d’attacco”.