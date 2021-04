Napoli-Inter, altra tegola per Gattuso: problemi anche per Ospina

Arrivano brutte notizie dall’infermeria per Gattuso in vista del match Napoli-Inter. Il club partenopeo ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale l’infortunio di David Ospina.

Il portiere si è sottoposto in mattinata ad alcuni esami strumentali dopo il problema rimediato nell’ultimo incontro di campionato contro la Sampdoria che hanno evidenziato un problema al bicipite femorale sinistro. Brutta tegola per gli azzurri che saranno costretti a rinunciare al proprio portiere titolare per alcune settimane.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Ospina dovrebbe restare fermo ai box per almeno 15 giorni e salterà dunque il big match contro i nerazzurri. Il suo posto tra i pali verrà preso da Meret. Oltre al portiere, non sarà a disposizione per domenica anche lo squalificato Lozano, mentre sarebbe ancora in dubbio Zielinski.