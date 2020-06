Napoli-Inter 1-1, nerazzurri subito avanti ma Mertens ristabilisce il pareggio

Nel secondo round della semifinale di Coppa Italia sono i nerazzurri a passare per primi in vantaggio contro il Napoli. Negli sviluppi di un corner è Christian Eriksen a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori: calcio d’angolo velenoso quello battuto dal danese, con la traiettoria che inganna il portiere e il pallone che alla fine termina in fondo alla rete grazie anche alla deviazione di Di Lorenzo.





Inter propositiva e più volte pericolosa (parata plastica di Ospina su un’incornata di Lukaku e Candreva vicinissimo al raddoppio), abile a sbloccare il match dopo pochi minuti dal calcio d’inizio. Successivamente però arriva il pareggio azzurro: Insigne serve sul piatto d’argento la palla del pareggio a Mertens, che a tu per tu con Handanovic non sbaglia. 1-1 dopo i primi 45 minuti.