Napoli-Inter 1-1: la propria prestazione e il Liverpool. Le parole di Dimarco

Napoli-Inter, Federico Dimarco analizza la partita di questa sera.

Il difensore nerazzurro è stato uno dei migliori in campo nel pareggio dello stadio Diego Maradona e, intercettato da Inter TV, ha analizzato la gara e la prestazione della squadra che continua nella sua rincorsa allo scudetto, anche se domani il Milan, in attesa della partita contro il Bologna, può tentare il sorpasso. Dimarco ha ammesso come la squadra non sia partita benissimo con il rigore, poi, trasformato da Lorenzo Insigne, ma durante l'intervallo ci si è parlato faccia a faccia e l'inerzia della gara è cambiata nella ripresa.

Il canterano, poi, ha detto di essere molto contento per la sua prestazione, soprattutto perchè non giocava da parecchio dal primo minuto e aveva voglia di dimostrare, visto che si era allenato sempre nel migliore dei modi, anche se avrebbe voluto che il risultato sarebbe stato diverso rispetto al pareggio, ma se non si riesce a vincere allora è meglio non perdere. Poi anche un accenno alla prossima partita contro il Liverpool in Champions League dove per Dimarco ci sarà da faticare, ma i nerazzurri se la giocheranno alla pari.

Un'altra partita positiva del difensore interista che conferma quanto di buono fatto fino a questo momento della stagione. Un pareggio che va bene alla squadra, ma adesso bisogna subito focalizzarsi sulla partita di Champions contro una delle favorite per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Servirà molto di più dell'Inter vista stasera perchè i pericoli possono davvero arrivare da ogni parte del campo, soprattutto per quanto riguarda gli esterni di difesa e i tre attaccanti.