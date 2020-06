Napoli-Inter 1-1 dopo il triplice fischio: azzurri in finale

Il Napoli va in finale di Coppa Italia: gli azzurri, con il punteggio di 1-1, strappano il biglietto per la sfida conclusiva della competizione.



Inter propositiva anche nella seconda frazione di gioco, ma sfortunatamente gli uomini di Conte non trovano la rete del raddoppio. Il triplo cambio funziona solo parzialmente: entrano Moses, Biraghi e Sanchez con quest’ultimo che sembra portare nuova linfa in avanti, col risultato però che non si schioda e rimane con una rete per parte. Super Ospina anche nel secondo tempo: il portiere azzurro para un calcio di punizione battuto da Eriksen, occasione ghiotta anche per Moses che calcia sopra la traversa il pallone utile per passare nuovamente in vantaggio.





Il Napoli fa entrare a partita in corso Callejon, Ruiz, Milik, Allan e Younes ma senza trovare il gol decisivo. Per l’Inter fuori nei minuti finali De Vrij ed Eriksen e dentro Ranocchia e Sensi.

Dopo il triplice fischio la squadra di Gattuso ottiene il pass per la finale dove affronterà la Juventus, resta il rammarico per l’Inter di non esser riuscita a siglare la seconda marcatura.