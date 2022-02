Napoli-Inter 1-1: de Vrij irriconoscibile, Dumfries e Dimarco i migliori

Napoli-Inter, finisce in parità la sfida scudetto.

Una partita intensa in cui le due squadre si dividono i due tempi: il primo nettamente a favore del Napoli ed il secondo meglio la squadra nerazzurra. Passa in vantaggio la squadra di Luciano Spalletti, grazie al gol di Insigne su calcio di rigore procurato da parte di Osimhen per fallo netto di de Vrij, risponde Edin Dzeko, grazie ad uno svarione di Di Lorenzo e Koulibaly. Un punto che accontenta l'Inter, in una partita in cui la squadra nerazzurra non ha mai dato l'impressione di poter vincere la gara e quando non si può vincere, meglio pareggiare. Ma Inzaghi dovrà far ritrovare ai suoi ragazzi la miglior condizione fisica possibile, soprattutto perchè in tanti sembrano in debito d'ossigeno. Adesso ci sarà il Liverpool e poi il Sassuolo a San Siro da affrontare senza Bastoni e Brozovic squalificati.

Di seguito, le pagelle dei nerazzurri:

HANDANOVIC, 6,5: Il portiere nerazzurro salva il salvabile ed oggi è decisivo in almeno un paio di occasioni della squadra campana. Arriva quasi a parare il rigore di Insigne, ma non riesce a prendere il pallone e la palla va in rete.

SKRINIAR, 6: Partita senza sbavature per lo slovacco che oggi deve fare doppio lavoro per aiutare un de Vrij in difficoltà su Osimhen. Si conferma sempre più il leader del reparto arretrato dei nerazzurri.

DE VRIJ, 5: Il peggiore in campo. Il difensore olandese, da un po' di settimane, sembra la copia sbiadita del giocatore che abbiamo apprezzato fino a questo momento. Sempre in ritardo su Osimhen che non solo lo anticipa sempre, ma lo salta anche con grande facilità. Ha sulla coscienza il fallo che ha portato al calcio di rigore.

DIMARCO, 6,5: Il migliore del pacchetto arretrato. Riesce ad essere attento dietro, prima su Politano e poi su Elmas, ma funge anche da uomo in più in fase di spinta. Molto dinamico e pieno di voglia di fare, nel primo tempo è uno dei pochi a prendere l'iniziativa.

DUMFRIES, 6,5: Anche lui uno dei migliori in campo. Nel primo tempo si mette in proprio e punta sempre l'uomo per creare superiorità numerica. Avrebbe anche una buona palla sul destro, ma strozza troppo il tiro che si spegne sul fondo. Ha ancora qualche limite tecnico, ma ha fatto grandissimi miglioramenti.

BARELLA, 5,5: Partita opaca del centrocampista sardo che salterà la partita contro il Liverpool. Tanta corsa, ma spesso a vuoto. Nel primo tempo non riesce mai a prendere Fabian Ruiz che ha troppa libertà. Meglio nella ripresa, quando la squadra spinge per cercare il pareggio.

BROZOVIC, 5,5: Forse la peggior versione del giocatore croato quest'anno. Sbaglia tanto e cerca troppo il fraseggio stretto che lo porta all'errore. Viene ammonito e salterà la difficile partita contro il Sassuolo della prossima giornata.

CALHANOGLU, 5,5: Anche per il turco prestazione opaca. Diligente nel mantenere la posizione, ma troppo lento nella circolazione del pallone. Adesso serve la sua miglior versione.

PERISIC, 6: Nel primo tempo si danna l'anima, ma non riesce ad essere incisivo, nè in attacco e nè in difesa. Nella ripresa trova la zolla giusta e costringe a tanti ripiegamenti Di Lorenzo. Rimane un elemento importante.

DZEKO, 6,5: Nel primo tempo uno dei peggiori in campo. Nella ripresa, pronti via e approfitta dell'errore della difesa del Napoli trovando il pareggio. Poi tante sponde e giocate di qualità.

LAUTARO, 5: Continua il momento no. Mai pericoloso e poco utile nel complesso del gioco. Un gol nelle ultime nove partite, quello in Supercoppa contro la Juventus, mentre per l'ultimo in campionato bisogna tornare indietro a quello contro la Salernitana. Deve incidere di più.

VIDAL, SV

SANCHEZ, SV

D'AMBROSIO, SV