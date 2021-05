Napoli, Conceição si tira indietro: riprende quota Spalletti?

Come riportato da SportMediaset, Sergio Conceição non sarà l'allenatore del Napoli la prossima stagione. Il tecnico portoghese avrebbe rifiutato la proposta di Aurelio De Laurentiis a causa di alcune divergenze sul contratto e soprattutto per la mancata qualificazione alla Champions League del club partenopeo.

Il tecnico portoghese sembrerebbe ora intenzionato a rinnovare il contratto con il Porto, con cui è arrivato secondo in classifica in questa stagione è raggiunto i quarti di finale di Champions. Il futuro della panchina del Napoli resta incerto e la società starebbe valutando le possibili alternative.

Il nome in cima alla lista resta sempre quello di Luciano Spalletti, con cui si ha già un accordo per 3 milioni di euro a stagione l. Ma attenzione alle sorprese, tra i nomi in lizza ci sarebbero anche Simone Inzaghi ( che potrebbe lasciare la Lazio) e Ivan Juric (cercato anche dal Torino)