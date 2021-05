Napoli, altro che Spalletti: spunta un altro ex Inter. A breve l’annuncio

Dopo l'esonero via social a Gennaro Gattuso, Auerelio De Laurentiis sarebbe già pronto ad annunciare il nuovo allenatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente del club partenopeo avrebbe già deciso chi sarà il tecnico del Napoli a partire dalla prossima stagione.

Si tratterebbe di Sergio Conceiçao, ex giocatore di Inter, Parma e Lazio ed attualmente tecnico del Porto. L’ex centrocampista è reduce da un’ottima stagione con il club lusitano in cui è arrivato al secondo posto in classifica e ai quarti di finale di Champions League eliminando la Juventus.

Il portoghese avrebbe superato la concorrenza di Luciano Spalletti e sarebbe considerato il profilo ideale per sostituire Rino Gattuso dopo il quinto posto in campionato la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Come svela il quotidiano romano, Sergio Conceiçao potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore