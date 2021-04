Nainggolan torna a San Siro e Conte predica attenzione su di lui: le parole

Poteva essere una pedina in più per rinforzare la mediana, invece Radja Nainggolan, in accordo totale con l'Inter, ha fatto ritorno nella Cagliari che tanto gli ha dato sia professionalmente (da giovane) che personalmente.

Una scelta dettata principalmente da Antonio Conte che non vedeva il Ninja come una priorità ma che comunque, in vista della gara di domani, va tutt'altro che sottovalutato. A riguardo infatti, in conferenza stampa il tecnico leccese ha detto:

"Come ho sempre detto ringrazio Radja per il periodo passato con noi, ma sono state fatte altre scelte. Ci farà piacere rivederlo facendo comunque attenzione perché l'anno scorso ci fece gol siglando l'1-1. Chi gioca contro l'ex squadra ci mette sempre qualcosa in più".