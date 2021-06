Nainggolan: “Spero vinca il Belgio. Futuro? Si parla tanto ma la verità è...”

Radja Nainggolan, ha rilasciato un’intervista al quotidiano belga Gazet van Antwerpen, per parlare del match Belgio-Italia di venerdì sera. Il belga, ancora sotto contratto con l’Inter fino al giugno del 2022 ha parlato anche del suo futuro, commentando le voci di mercato che lo vorrebbero al Cagliari a titolo definitivo. Ecco di seguito le sue parole riportate da calciomercato.com:

"Gli italiani vorranno prendere il controllo della partita, ma non sono tranquilli. In Italia si preoccupano principalmente degli infortunati dei belgi. Logico, no? Sulla carta, questi sono i due giocatori più importanti per i Red Devils (Hazard e De Bruyne, ndr). Nella collaborazione con Romelu Lukaku, Kevin ed Eden hanno un valore d'oro per la squadra. Senza quei due sarà molto, molto difficile per il Belgio".

"Sento ancora regolarmente Romelu Lukaku e Dries Mertens, di recente anche Nacer Chadli. Di solito non si parla di calcio. Per chi tiferemo qui venerdì? Mia moglie non è un'ardente tifosa di calcio e mia figlia maggiore sceglie la parte dei belgi. Quindi, ovviamente, sosterremo i Red Devils".

"Trasferimento a titolo definitivo al Cagliari? Ho letto anch'io. Si sta scrivendo molto, ma l'unica verità è che non lo so ancora. Mi sto solo godendo le vacanze adesso, il mercato non è ancora aperto. Vediamo".