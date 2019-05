Nainggolan saluta Spalletti: il Ninja gli riserva parole di stima

A volte il calcio è proprio strano. A mandare l'Inter in Champions League è stato il gol decisivo di un calciatore che fino a qualche mese fa, in una chat privata, affermava di voler far ritorno a Roma.

In tutto ciò, questo giocatore che si chiama Radja Nainggolan, tanto richiesto da Luciano Spalletti, continuerà a vestire i colori nerazzurri, mentre proprio colui che lo ha richiesto è destinato a fare le valigie. A riguardo, il belga ha dichiarato:

"Mi dispiace che Spalletti andrà via, mi ha voluto qua. E’ un grande allenatore, ha lavorato tanto, ha riportato l’Inter in Champions League per due anni consecutivi, i meriti gli vanno dati. Gli voglio bene e spero che continui a fare quello che gli piace fare, cioè allenare".