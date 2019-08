Nainggolan, Pistocchi lo punzecchia e il Ninja risponde a tono: le parole

“Radja Nainggolan farà bene a Cagliari: il Casinò più vicino-quello di Sanremo-dista 547 km. Un po’ difficile fare andata e ritorno in una notte, come è successo spesso l’anno scorso. In bocca al lupo”.

Aveva scritto questo qualche ora fa il giornalista Maurizio Pistocchi, che attraverso il proprio profilo Twitter ha augurato a modo suo buona fortuna a Radja Nainggolan per la seconda avventura in rossoblù. Il belga però, che non è un tipo che le manda a dire, sotto il post di Pistocchi ha risposto:

“Leggiti l’ultimo tweet che hai pubblicato prima della buona notte e poi parla di me… evidentemente della verità sai ben poco… quindi non convincere la gente a credere”. Puntuale la controrisposta del giornalista che ha detto: "Caro Radja, so abbastanza. Ti auguro le migliori fortune". Insomma, un botta e risposta abbastanza acceso che in queste ore farà sicuramente discutere.