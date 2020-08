Nainggolan Inter, parla il presidente Giulini:" Radja vuole restare a Cagliari"

Torna a parlare a distanza di tempo il presidente del Cagliari Giulini che in un'intervista rilasciata all'Unione Sarda, ci ha tenuto a parlare anche della questione relativa a Radja Nainggolan, in prestito dall'Inter ai sardi durante la scorsa stagione.

Secondo quanto dichiarato dal numero uno rossoblù, il centrocampista belga vorrebbe continuare la sua seconda avventura in Sardegna, conscio di come sia l'ambiente ideale per continuare ad esprimersi al meglio. Ad oggi però, secondo quanto dichiarato da Giulini, mancano le condizioni economiche affinchè questo secondo matrimonio possa continuare nella speranza però che il club nerazzurro vada incontro alle esigenze dei sardi.

Non a caso, il Cagliari non ha mai nascosto il desiderio di trattenerlo e l'eventuale arrivo di Arturo Vidal a Milano, chiuderebbe del tutto lo spazio a disposizione del "Ninja". Il club di Viale della Liberazione ha necessità di incassare piazzando al contempo tutti gli esuberi e in virtù dell'attuale situazione, la sensazione è che si possa ben presto trovare una quadra della situazione. Tutto dipenderà dall'incontro fra le parti in programma nei prossimi giorni.