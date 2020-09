Nainggolan Inter, il dg Passetti: "Stiamo lavorando affinché resti al Cagliari"

Il futuro di Radja Nainggolan sembrerebbe essere un punto interrogativo: il calciatore belga è tornato alla base dopo il prestito al Cagliari. I nerazzurri momentaneamente riacquistano nell'organico una pedina sulla mediana, ma il club sardo sarebbe sempre in pressing sulla dirigenza targata Suning per assicurarsi nuovamente le prestazioni del centrocampista.



A questo proposito si è espresso ai microfoni di Sky Sport il direttore generale del Cagliari Mario Passetti, che ha sottolineato come "il Ninja" sia ancora nei piani dei rossoblu in vista della stagione ormai imminente. L'intenzione da parte di Giulini & Co. è quella di voler riscattare il calciatore ma allo stesso tempo sopperire alla sua assenza qualora la trattativa con l'Inter non dovesse andare in porto.



Ecco le sue dichiarazioni: "E' tornato all'Inter, ma la nostra volontà è chiara. Abbiamo lavorato finora, parlando già con l'Inter per avere Nainggolan anche l'anno prossimo. Non abbiamo ancora definito l'accordo, vedremo cosa accadrà. Stiamo definendo una squadra comunque in grado di sopperire alla sua assenza".