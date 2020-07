Nainggolan Inter, Giulini:"Dipende da Conte. Ne riparleremo a settembre"

Ancora incerto il futuro di Radja Nainggolan in vista del la prossima stagione. Il belga, attualmente fermo ai box per infortunio, ha disputato un’ottima stagione con la maglia del Cagliari e sembrerebbe destinato a tornare in nerazzurro ad agosto.

Il club sardo avrebbe intenzione di trattenerlo, ma l’alto costo del cartellino e l’ingaggio sarebbero ampiamente fuori dalla portata. Molto dipenderà anche dalla volontà di Antonio Conte, che ancora non avrebbe deciso se reintegrarlo in rosa oppure lasciarlo fuori dal progetto. Sull’argomento è intervenuto anche il presidente Tommaso Giulini, che Ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del belga ai termine dell'Assemblea di Lega Serie A. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

“Può restare a Cagliari? Ci vorrebbe innanzitutto la volontà del giocatore di restare a Cagliari, dobbiamo ancora parlare con lui. Poi è tutto in mano all'Inter: tornerà ad Appiano Gentile, se Conte vorrà tenerlo rimarrà in nerazzurro, altrimenti come l'anno scorso ne riparleremo. Probabilmente a settembre".