Nainggolan Inter, arrivano conferme dal Belgio: il suo futuro è già deciso

Durante la prossima finestra di mercato, l’Inter è chiamata a risolvere anche la questione Radja Nainggolan. Il belga, rientrato in estate dal prestito al Cagliari, è ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte. In questa prima parte di stagione ha totalizzato appena 45 minuti in 5 presenze tra campionato e Champions League.

Come confermato anche dal quotidiano belga Le Soir, il futuro del Ninja sarebbe già deciso, la volontà della dirigenza nerazzurra sarebbe quella di lasciarlo partire già a gennaio. La squadra in pole position resta sempre il Cagliari, metà preferita dal giocatore.

L’Inter però avrebbe intenzione di cederlo a titolo definitivo in modo da risparmiare sul suo pesante ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione. Il club sardo sarebbe pronto a fare un sacrificio per lo stipendio di Nainggolan ma a patto che l'Inter si renda disponibile a liberarlo gratis. Un'operazione non più impossibile