Nainggolan, il belga non convince Conte per un motivo ben preciso

E' arrivato una sola estate fa grazie all'esplicita richiesta dell'allora tecnico interista Luciano Spalletti. Ora che però sulla panchina nerazzurra siede Antonio Conte, Radja Nainggolan rischia di lasciare il capoluogo lombardo.

Chiaramente, prima di citare il motivo per cui il Ninja non convincerebbe il tecnico leccese, bisogna precisare che attualmente l'ex Roma e Cagliari, per evitare una minusvalenza, andrebbe ceduto ad almeno 30 milioni. Tralasciando il lato economico della vicenda, il Corriere dello Sport questa mattina ha spiegato perché Radja Nainggolan può lasciare Milano dopo un solo anno:

“Non per una questione tecnica, ma a causa della vita extracalcistica che nell’ultima stagione (e in quelle precedenti a Roma) non è stata facile. Su questo aspetto Conte non transige. Tanto basta per considerare il futuro del Ninja in bilico“.