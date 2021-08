Nainggolan, ennesimo guaio: guida in stato d'ebrezza e patente ritirata

Radja Nainggolan, che dopo aver rescisso il contratto con l'Inter è tornato a giocare a casa sua in Belgio, continua a far parlare di sé per le vicende extra-campo.

L'ex centrocampista nerazzurro, infatti, è stato fermato dalla polizia ad Anversa, città del suo attuale club, colpevole di aver superato il limite di velocità consentito, con l'aggravante di essere risultato positivo all'alcol test. Secondo quanto riportato dal portale Het Nieuwsblad, il giocatore sarebbe andato incontro a una sanzione pecuniaria, più una sospensione della patente per un periodo di quindici giorni.

Insomma, non sembra essere iniziata nel migliore dei modi la nuova avventura del Ninja, che fino all'ultimo aveva sperato di restare in Italia e di accasarsi al Cagliari. La speranza è che il centrocampista possa ritrovare la miglior forma, fisica e mentale, in modo da non sprecare gli ultimi anni della sua carriera.