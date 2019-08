Nainggolan e quel "like" ad un commento di un tifoso contro Marotta

Social network roventi per Radja Nainggolan che dopo il battibecco di ieri con il giornalista Maurizio Pistocchi, questa mattina è tornato a far parlare di sè.

Il centrocampista belga infatti, quest'oggi ha messo like ad un tifoso indignato che accusava l'AD interista Giuseppe Marotta di "lavorare per la Juve". Questo il commento del tifoso:

"Dispiace dopo solo un anno. Nessuno si ricorda che siamo in Champions grazie a te. Marotta lavora per la Juve. È per questo che ha deciso di mandar via un grande giocatore come te! Spero di rivederti all’Inter il prossimo anno senza gobbi! #goodluck". Insomma, Nainggolan e l'Inter non sembrano essersi separati nel migliore dei modi...