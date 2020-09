Nainggolan e Perisic di nuovo all'Inter: il primo è carico, il secondo deluso

Dopo una stagione in prestito, sono rientrati alla base Radja Nainggolan e Ivan Perisic, che hanno trascorso gli ultimi dodici mesi rispettivamente a Cagliari e a Monaco di Baviera. I due giocatori hanno già iniziato ad allenarsi con i vecchi compagni ma con un umore decisamente diverso, almeno secondo quanto riportato da SportMediaset.

Secondo l'emittente televisiva, Nainggolan sarebbe carico in vista della nuova stagione, e vorrebbe fare di tutto per convincere Antonio Conte di essere l'elemento giusto per rinforzare la rosa nerazzurra. Diverso invece l'umore del croato, che a quanto pare non si sarebbe ancora ripreso dalla decisione del Bayern Monaco di non riscattarlo.

Evidentemente Perisic sperava di aver convinto la dirigenza tedesca grazie alle sue ottime prestazioni, e il ritorno all'Inter era tutt'altro che atteso. L'esterno adesso però dovrà concentrarsi sul suo futuro, che al momento è decisamente a tinte nerazzurre.