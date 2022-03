Nainggolan e il parere sull'Inter. Il Ninja individua la rivale scudetto

Nainggolan è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul campionato.



Il centrocampista belga ex Inter ora in forza all’Anversa è intervenuto per dire la sua sul campionato italiano e sulle possibilità di vittoria da parte del Napoli e non solo. Il Ninja quest’anno, un po’ a sorpresa, ha deciso di lasciare la Serie A per rientrare in Belgio dopo gli anni passati in Italia. Arrivato giovanissimo in Italia al Piacenza prima e nel Cagliari poi, è esploso nella Roma con Spalletti, allenatore che quando era in nerazzurro lo ha fortemente voluto all’Inter. Acquistato dal club di Zhang nel luglio del 2018 a Milano il centrocampista non è riuscito a confermarsi ad alti livelli anche per molte distrazioni extra campo. L’avventura in nerazzurro durò di fatto una sola stagione nella quale il suo gol contro l’Empoli all’ultima giornata permise all’Inter di approdare in Champions League. Dopo altre due stagioni in prestito al Cagliari, quest’estate ha risolto il contratto con i nerazzurri per approdare all’Anversa.

Nainggolan ha parlato del suo mentore Spalletti, ora allenatore della squadra partenopea, descrivendolo come un vincitore nato e che sta lavorando sicuramente per lo scudetto, con una squadra poi forte come il Napoli è un dovere farlo. Per il belga, nonostante le ultime partite, la favorita al titolo è ancora l’Inter, in quanto sembra abbia qualcosa in più rispetto alle altre. Il buono del Napoli, per lui, è il fatto di dover lavorare come se non dovesse vincere nulla, perché così si riesce a lavorare meglio. Alla domanda sul suo amico e connazionale Mertens, Nainggolan ha risposto che Spalletti lo ha sempre rispettato molto, confidando che lo temeva quando se lo trovava contro come avversario e di non sapere perché ora il goleador del Napoli stia giocando poco, ipotizzando che possa essere anche per scelte societarie in quanto il belga è a scadenza di contratto.