Nainggolan atterrato a Cagliari: il Ninja spiega il motivo di questa scelta

"Ho sempre pensato di ritornare qui, solo che non pensavo quest'anno ma sono contento uguale. Ho soltanto anticipato i tempi. Non era difficile scegliere il Cagliari, avevo anche altre possibilità ma era giusto venire qui anche per altre questioni che non riguardano il calcio".

Queste le parole del Ninja appena atterrato a Cagliari con chiaro riferimento ai problemi familiari che vedono coinvolta in prima persona la moglie Claudia, sarda doc e che ha deciso di curare la malattia nella propria terra.

Nainggolan probabilmente aveva pianificato un ritorno in Sardegna a fine carriera. Il fato però, ha voluto che il belga abbia fatto ritorno nel club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi qualche anno prima.