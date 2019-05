Nainggolan, ad Inter TV il belga analizza l'epilogo della stagione

Ennesimo finale di stagione al cardiopalma per l'Inter. Dopo la qualificazione centrata a Roma con la Lazio allo scadere grazie alla rete di Vecino, i nerazzurri si sono ritagliati un posto nell'Europa dopo un match soffertissimo.

A parlarne è stato proprio Nainggolan, autore della rete decisiva contro i toscani. Queste le sue parole:

"Dopo una stagione in cui abbiamo sofferto per l’uscita dalla Champions ma eravamo sempre tra i primi 4 era giusto che andassimo noi in CL. La Champions è una cosa che ogni giocatore sogna da bambino. Questa è una squadra che ci deve stare tutti gli anni".