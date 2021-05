Musso: “Inter miglior club d’Italia. Sarei contento se arrivasse un’offerta”

Juan Musso sembrerebbe destinato a lasciare l’Udinese al termine della stagione per fare il definitivo salto di qualità in una big. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Inter, alla ricerca dell’erede di Samir Handanovic. Il portiere argentino, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di goal.com ha parlato anche del suo futuro, lanciando messaggi di apprezzamento al club nerazzurro:

“Futuro? Ho già detto che la Champions è il mio sogno. Le squadre che giocano in Champions sono grandi, quindi sarei molto contento se arrivasse una buona offerta per me e per l'Udinese. Mi farebbe molto piacere se fossimo tutti contenti e d'accordo, perché quando è così tutti vincono".

Lautaro? C’è un buon rapporto. L'ho visto crescere nelle giovanili del Racing e siamo stati in prima squadra insieme un po'. Adesso siamo entrambi in A, quindi ogni volta che ci vediamo c'è un bel rapporto. Lui gioca per una grande squadra, l'Inter, la migliore che c'è in Italia. Ha una storia incredibile. Ma non voglio impazzire pensando a un trasferimento. Diciamo che non è che perdo il sonno per queste voci. Inter-Udinese all’ultima giornata? Sono la miglior squadra della Serie A, ma non vediamo l'ora di giocare. Crediamo di potercela fare. A Udine all'andata abbiamo pareggiato 0-0, quindi sappiamo che possiamo metterli in difficoltà".