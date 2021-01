Musso Inter, l’agente svela un patto tra l’Udinese e il giocatore

L’Inter sarebbe da tempo al lavoro sul mercato per acquistare l’erede di Samir Handanovic. Il nome in cima alla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe sempre quello di Juan Musso dell’Udinese. L’argentino si sta confermando anche in questa stagione come uno dei migliori portieri del nostro campionato ed è stato l’assoluto protagonista del pareggio a reti inviolate di Inter-Udinese di domenica scorsa.

Secondo quanto riportato da minutidirecupero.it, che ha intervistato in esclusiva il suo agente Vicente Moses; l’argentino sembrerebbe essere destinato a lasciare l'Udinese al termine della stagione per tentare la definitiva consacrazione in una big. L'entourage del giocatore ha preferito non sbilanciarsi sul suo futuro, ma l'intenzione del giocatore sarebbe quella di restare in Serie A. Tutto dipenderà dal mercato e dalle offerte che arriveranno, verso l’estero non ci sarebbe nessuna preclusione.

L’Udinese vorrebbe incassare dalla sua cessione una cifra vicina ai 30 milioni di euro, ma considerato il periodo di crisi economica dovuta alla pandemia potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore. Come rivelato dall'agente del giocatore durante l'intervista, la dirigenza del club friulano avrebbe promesso al giocatore di non ostacolarlo nel suo percorso di crescita e che avrebbe fatto il possibile per facilitare la sua cessione nel caso in cui arrivasse una grande occasione.