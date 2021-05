Musmarra: "Inter? Ecco il mio peggiore. Ha fatto danni"

Interrogato da tuttomercatoweb sul peggiore della stagione dell'Inter, Alfio Musmarra - giornalista di TeleLombardia - ha sentenziato: "A conti fatti è stato Kolarov. In rapporto alle prestazioni ed al suo impiego, purtroppo, non è riuscito ad adattarsi come terzo di difesa e, le volte in cui ha giocato, ha fatto dei danni non da uno con la sua esperienza. Un peccato".

Ci sono poi i migliori... "Dovrei dire Lukaku per i gol, per l’incidenza per come si è inserito nel gruppo, per quello che ha saputo dare in termini di essenzialità, per l’umiltà e il sacrificio. Ma non vorrei dimenticare Lautaro Martinez, 22 anni di talento straordinario, un giocatore pazzesco".