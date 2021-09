Muriel, Gasperini aggiorna sul suo recupero: torna con l'Inter?

Come sta Luis Muriel? Quando i tifosi dell’Atalanta potranno rivederlo in campo? Alla domanda ben precisa ha risposto in sala stampa con un aggiornamento Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ripreso da TuttoMercatoWeb dopo la gara vinta col Sassuolo: “Muriel non tornerà dopo la sosta, credo proprio di no. Stavolta posso dire che siamo molto più fiduciosi“, le sue parole sul colombiano.

Potrebbero quindi davvero essere anticipati i tempi. Gasperini lo conferma: “Chiaramente sulle lesioni muscolari serve cautela come sempre, ma ci auguriamo di recuperare Muriel prima della sosta per le nazionali”.

Sosta che, appunto, sarà preceduta da due gare "milanesi" per la Dea: in programma infatti l'Inter sabato sera e il Milan la prossima settimana. In mezzo, appuntamento Champions contro lo Young Boys. Muriel scalda i motori: ci sarà a San Siro?