Mulattieri incanta Crotone, rimonta a Brescia: protagonista assoluto

Samuele Mulattieri è stato il grande protagonista della serata in Brescia-Crotone. Una doppietta nella ripresa del giovane attaccante scuola Inter (in prestito al Crotone, ndr) ha permesso alla squadra di Francesco Modesto di rimontare il doppio svantaggio.

Partito dalla panchina, Mulattieri è entrato in campo al 58°. I padroni di casa si sono portati sul 2-0 grazie alle reti di Leris al 35° e Moreo al 68°, ma non hanno fatto i conti con il centravanti del Crotone. Il primo sigillo al 71°, la rete del pareggio all'83°, con la doppietta di Mulattieri il Crotone ha strappato un punto importante su un campo difficile. Per Mulattieri 5 reti in campionato: attuale capocannoniere della serie B.