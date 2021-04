Mugabi punge Lukaku: "Lo tengo ancora nella mia tasca sinistra"

La stagione che sta vivendo Romelu Lukaku è, forse, la migliore in termini di prestazioni che l'attaccante belga abbia mai avuto in stagione, anche se in passato ha sempre tenuto un livello molto alto.

C'è, però, chi non è d'accordo, come l'ex difensore dello Yeovil Town ed attuale del Motherwell, Bevis Mugabi, che ha affrontato il centravanti dell'Inter quando ancora militava al West Bromwich, in prestito dal Chelsea.

Ecco le sue parole al Daily Record: "Ho giocato contro Lukaku e Bolasie, e penso che Romelu sia ancora qui, nella mia tasca sinistra. Quando ne uscirà? Quando tornerà in Inghilterra e potrò sfidarlo. O magari qui in Scozia, chi lo sa".