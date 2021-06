Muamba: "Vedere Eriksen in quelle condizioni è stato spaventoso"

Il 12 giugno 2021, per Christian Eriksen sarà probabilmente il giorno in cui è nato per la seconda volta. Il cuore del fuoriclasse danese si è fermato per undici interminabili minuti, ma la prontezza dei soccorsi ha evitato il peggio.

A commentare tali momenti drammatici ci ha pensato anche Fabrice Muamba, giocatore che nel 2012 era in forza al Bolton e che dopo una gara di FA Cup si era accasciato al suolo senza battito cardiaco per più di un'ora. Insomma, un altro che come Eriksen è nato due volte.

Ai microfoni della BBC, Muamba ha voluto parlare di quanto accaduto ieri al centrocampista dell'Inter facendo riferimento anche alla sua esperienza. Queste le sue parole: "Vedere Christian in quelle condizioni ha fatto riaffiorare in me tante sensazioni, è stato davvero spaventoso. Per fortuna lo staff medico ha fatto un lavoro straordinario. Spero che le cose per lui vadano per il meglio".