Mourinho snobba CR7 e Messi: "Nessuno dei due supera quel calciatore"

José Mourinho torna a parlare ai microfoni della stampa: l'ex tecnico nerazzurro non si schiera né dalla parte di CR7 né da quella di Messi, rivelando in un'intervista il profilo per eccellenza per tecnica e abilità. Nelle sue ultime dichiarazioni rilasciate a Livescore lo "Special One" vota Ronaldo "Il Fenomeno" come unico giocatore in grado di fare la differenza, complice anche il fatto di averlo allenato al Barcellona come vice dell'allora tecnico dei blaugrana Bobby Robson.



Ecco quanto affermato: "Se stiamo parlando rigorosamente di talento e abilità, nessuno supera il Fenomeno. Quando era a Barcellona con Bobby Robson, mi sono reso conto che era il miglior giocatore che avessi mai visto scendere in campo. Gli infortuni hanno ucciso una carriera che avrebbe potuto essere ancora più incredibile, ma il talento che aveva quel ragazzo di 19 anni era qualcosa di incredibile".



Dichiarazioni sorprendenti quelle del tecnico lusitano, forse non troppo. Mou elogia l'ex centravanti carioca snobbando la classica faida che ancor oggi tiene banco tra tutti gli appassionati di calcio. Con lo stile che ha sempre contraddistinto il celebre allenatore artefice del cosiddetto "Triplete" del 2010.