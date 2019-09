Mourinho: "L'Inter è la mia casa. Futuro? Non credo sarà in Italia"

Josè Mourinho, ai microfoni della trasmissione calcistica "Tiki Taka" in onda su Italia 1, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua annata trionfale nerazzurra nel 2010.



Ecco quanto affermato sulla cavalcata del cosiddetto Triplete, in seguito spazio al suo futuro:



“L’Inter è la mia casa, la mia famiglia, Moratti un amico, il mio presidente. La storia del Triplete è stata fantastica. Dopo Madrid se fossi tornato a San Siro a festeggiare non sarei mai più andato via dall’Inter. Quando dici addio a una famiglia è una cosa dura da affrontare, quella sera sapevo già che sarei andato via, non potevo dire di no al Real Madrid per la terza volta. Futuro? Non credo sarà in Italia”.