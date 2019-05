Mourinho-Juve, Massimo Mauro spiega perchè l'affare è possibile

Nelle scorse settimane, si è parlato molto del possibile ritorno di Josè Mourinho sulla panchina dell'Inter. Un'ipotesi che ha mandato inevitabilmente i sostenitori interisti in estasi.

Oggi però, questo sogno, per chi ricorda lo Special One come un l'eroe del Triplete, può trasformarsi in un incubo. Nelle ultime ore infatti, si sta parlando con insistenza di un possibile approdo del tecnico portoghese sulla panchina bianconera. A riguardo, Massimo Mauro ha dichiarato:

"Io butto lì una suggestione: è Mourinho. E’ l’allenatore ideale per un gruppo come la Juventus, non ultimo il fatto che c’è Cristiano Ronaldo: se non sbaglio l’uomo che sta dietro a tutti e due è Jorge Mendes, che non è una cosa da poco. Antonio Conte? Andrà all’Inter, ma ha sangue bianconero”.