Mourinho è "Special" anche quando perde. Il video del grande gesto

Una qualificazione ai quarti di EL, quella del Tottenham di Josè Mourinho, che sembrava essere in tasca. Ma nel calcio mai dare nulla per scontato, la Dinamo Zagabria nei tempi regolamentari si porta sul 2 a 0, portando così la partita ai supplementari.

I croati, al minuto 106 passano in vantaggio per 3 a 0 grazie alla splendida tripletta di Mislav Orsic, che elimina una delle favorite per la vittoria dell'Europa League.

Al temine dei 120 minuti di gioco, Mourinho non perde la lucidità, anzi, viene ripreso mentre entra nello spogliatoio della squadra avversaria, battendo le mani e congratulandosi con loro, tutto questo dopo una sonora e cocente sconfitta: un signore del calcio. Mou, anche quando perde, resta sempre "Special".

IL VIDEO