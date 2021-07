Mourinho e la pazza idea: l'ex bomber dell'Inter nel mirino

Mourinho e la pazza idea. Anche la Roma pensa a Mauro Icardi. L'ex centravanti dell'Inter, chiuso a Parigi dalla nutrita scuderia di campioni in fase offensiva, potrebbe cambiare aria.

Della Juve si è già detto. Massimiliano Allegri sembra stravedere per l'argentino e più fonti raccontano di come Icardi possa essere il principale indiziato alla sostituzione eventuale di Cristiano Ronaldo. Un apprezzamento, quello del tecnico tornato a Torino quest'estate, che parte da lontano e affonda nei vari accostamenti ai bianconeri che già interessarono il futuro di Icardi ai tempi dell'Inter.

La notizia, ora, è che anche la Roma dello Special One potrebbe fare un pensiero ad Icardi in caso di addio a Dzeko. Un sogno, per Tuttosport oggi. I giallorossi, infatti, potrebbero continuare col bosniaco e in tal caso aggiungerebbero al centravanti ex Wolfsburg un profilo minore. Da Azmoun dello Zenit San Pietroburgo a Yaremchuk, gran protagonista nell'ultimo Europeo con l'Ucraina, fino a Shomurodov, sorpresa dell'ultima stagione con la maglia del Genoa.

Uno scenario, quest'ultimo, che finirebbe per allontanare Icardi pure dalla Capitale, e ancora dall'Italia. Serve dunque l'incastro giusto per permettere a Icardi di giocare nuovamente nel campionato di Serie A. Intanto a Roma sognano Maurito. Forse soltanto una delle tante classiche, bizzarre, voci di calciomercato.