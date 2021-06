Mourinho e l'elogio a Lukaku: "All'Inter evoluzione incredibile"

Se l'Inter oggi si ritrova a vantare il diciannovesimo scudetto messo in bacheca due settimane fa, il merito in parte è anche di Romelu Lukaku. Il fuoriclasse belga grazie al suo talento e allo strapotere fisico ha trascinato la propria squadra fino al tanto desiderato titolo.

Di questo se n'è accorto Josè Mourinho, tecnico che ha allenato il classe 1993 nel 2017 e che, in un'intervista esclusiva concessa al Sun, ha ammesso come all'Inter Lukaku abbia avuto un'evoluzione incredibile.

Insomma, l'ottimo operato dell'attaccante non è affatto passato inosservato anche a chi come Mourinho di calcio ne capisce parecchio e l'anno prossimo se lo ritroverà in Italia. Questa volta però da avversario.