Mourinho è già il Re della Serie A: i numeri lo incoronano

E' stato accolto in maniera tutt'altro che "silenziosa" Josè Mourinho nella capitale. Da quando è diventato il nuovo allenatore della Roma, lo Special One è stato protagonista di tantissime dimostrazioni di affetto, culminata con i tifosi giallorossi che lo hanno aspettato fuori dal ristorante dove col resto della squadra stava festeggiando la vittoria contro il Sassuolo in occasione della panchina n°1000.

Proprio sul tecnico portoghese, la redazione della Gazzetta dello Sport ha sottolineato un dato non indifferente. Mourinho infatti sarebbe attualmente l'allenatore di Serie A con la percentuale più alta di vittorie in carriera (l'ex Inter ha trionfato 637 vittorie in 1001 partite), seguito da Massimiliano Allegri (363 vittorie su 677 partite), Simone Inzaghi (136 vittorie su 255 partite), Luciano Spalletti (464 vittorie su 925 partite), Maurizio Sarri (441 vittorie in 949 partite) e Gian Piero Gasperini (309 vittorie in 689 partite).

Assente da questa lista Stefano Pioli, allenatore del Milan che però da quando siede dalla panchina rossonera ha vinto il 55.43% delle gare disputate. Insomma, tutti grandi professionisti con bagagli d'esperienza differenti ma che hanno come unico comune denominatore la capacità di saper leggere le partite. Mourinho, si rivela "Special" anche dopo una grande assenza dall'Italia e dopo appena tre partite da allenatore della Roma.