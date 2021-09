Mourinho, contro il Sassuolo sono mille panchine in carriera

Josè Mourinho ha appena raggiunto le 1000 panchine in carriera, con quest'ultima in Roma-Sassuolo. Lo “Special One”, dopo più di un ventennio da allenatore, è così inserito nel ristretto segmento degli mister più presenti nella storia del calcio.

Dopo un lungo viaggio come assistente e vice allenatore di nomi eccelsi come Bobby Robson e Louis van Gaal, Mourinho esordisce da allenatore nel 2000, come tecnico del Benfica. L’anno successivo è all’Uniao Leiria, dove fa così bene da essere chiamato, a metà annata, dal Porto. Nel 2002/2003 vince la Coppa UEFA, il Campionato e la Coppa di Lega nazionale, nel 2003/2004 lo Scudetto e un’incredibile Champions League. Dal 2004 al 2007 si gode il Chelsea, quindi approda all’Inter sino al 2010, stagione in cui ottiene il famoso “Triplete”.

Va poi al Real Madrid per tre anni, prima di fare ritorno in Inghilterra ancora al Chelsea, per poi guidare il Manchester United con cui vince l’Europa League ed infine il Tottenham. A maggio 2021, a sorpresa, Mourinho viene annunciato come nuovo allenatore della Roma.

All’alba della stagione 2021/2022, Josè Mourinho può contare su ben 25 trofei conquistati in carriera, che lo rendono uno degli allenatori più vincenti di sempre. Nel dettaglio, lo “Special One” ha vinto:

Campionato portoghese: 2

Porto: 2002-2003, 2003-2004

Coppa del Portogallo: 1

Porto: 2002-2003

Supercoppa di Portogallo: 1

Porto: 2003

Coppa di Lega inglese: 4

Chelsea: 2004-2005, 2006-2007, 2014-2015

Manchester United: 2016-2017

Campionato inglese: 3

Chelsea: 2004-2005, 2005-2006, 2014-2015

Community Shield: 2

Chelsea: 2005

Manchester United: 2016

Coppa d’Inghilterra: 1

Chelsea: 2006-2007

Supercoppa italiana: 1

Inter: 2008

Campionato italiano: 2

Inter: 2008-2009, 2009-2010

Coppa Italia: 1

Inter: 2009-2010

Coppa di Spagna: 1

Real Madrid: 2010-2011

Campionato spagnolo: 1

Real Madrid: 2011-2012

Supercoppa di Spagna: 1

Real Madrid: 2012

UEFA/Europa League: 2

Porto: 2002-2003

Manchester United: 2016-2017

Champions League: 2

Porto: 2003-2004

Inter: 2009-2010

Serata di gala dunque all'Olimpico per le 1000 panchine del portoghese. Un grande onore per un coach che ha di certo ancora enorme voglia di sorprendere e di migliorare i suoi numeri. José, sei Special.