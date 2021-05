Mou, c'è la lista della spesa. Le richieste dello Special One alla Roma

C'è la lista della spesa. Mourinho e la Roma guardano al mercato per rinforzare una squadra che vuol sorprendere.

Stando alle indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, nutrita è la batteria di idee dello Special One. Podence, esterno offensivo del Wolverhampton, è il primo nome per l'attacco. Così come piace Oliveira del Porto, altro centrocampista offensivo.

C'è, invece, un'idea italiana per il centrocampo: è Maggiore dello Spezia. Fra le rivelazioni di questo campionato.