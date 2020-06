Moses e il legame con Conte: "È un grande uomo. All'Inter per lui"

"Conte? È un grande uomo e allenatore, conosco bene il suo metodo di lavoro". Victor Moses conosce bene l'allenatore nerazzurro e sa cosa il tecnico chiede ai suoi giocatori.

All'Inter per Antonio Conte: "Vuole il meglio dai suoi giocatori e questa è la ragione principale per cui sono qui, perché ho lavorato con lui e so cosa chiede: vole solo che andiamo là fuori, lavoriamo sodo e che ci divertiamo praticando la nostra idea di calcio". In nerazzurro per vincere, che molte volte fa rima con Conte: "Ovviamente è quello che io voglio fare, vincere con lui, con questa squadra e questo fantastico club. Conoscevo Lukaku, Young ed Eriksen. Sono tutti ragazzi fantastici e andiamo nella stessa direzione. L'Inter è un club enorme, con tifosi incredibili".