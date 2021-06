Morte Visin, ecco la straziante lettera di addio del ragazzo

Stamani il 'Corriere della Sera' ha rilasciato una lettera che lo stesso Seid Visin aveva inviato tempo fa ad amici e alla propria psicoterapeuta per parlare del suo terribile disagio legato al dover fare tutti i giorni i conti con fenomeni di discriminazione razziale. Parole che ad oggi fanno ancora più male, eccovi un estratto.



"Sono stato adottato da piccolo. Ricordo che tutti mi amavano. Ovunque fossi, ovunque andassi, tutti si rivolgevano a me con gioia, rispetto e curiosità. Adesso sembra che si sia capovolto tutto. Ovunque io vada, ovunque io sia, sento sulle mie spalle come un macigno il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone.

Ero riuscito a trovare un lavoro che ho dovuto lasciare perché troppe persone, specie anziane, si rifiutavano di farsi servire da me e, come se non mi sentissi già a disagio, mi additavano anche come responsabile perché molti giovani italiani non trovassero lavoro. Dentro di me è cambiato qualcosa. Come se mi vergognassi di essere nero, come se avessi paura di essere scambiato per un immigrato, come se dovessi dimostrare alle persone, che non mi conoscevano, che ero come loro, che ero italiano, bianco.

Non voglio elemosinare commiserazione o pena, ma solo ricordare a me stesso che il disagio e la sofferenza che sto vivendo".