Morte Maradona, Matthaus:" Il miglior avversario, aveva gran cuore"

Intervistato da Sport Bild, Lothar Matthaus, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona, di cui ha ricordato le numerose battaglie avute in campo in un calcio che, in Italia, in quegli anni, poteva permettersi il lusso di avere fuoriclasse del genere.

Ecco le parole del tedesco:" Per me è stato scioccante, anche se con il suo stile di vita potevamo essere preparati a questo. E' stato con me per metà della mia vita ed era uno dei migliori calciatori, di sicuro il mio miglior avversario. Con lui ho avuto sfide bellissime, che rimarranno per sempre nel mio cuore".

Ha aggiunto l'ex Inter:" Aveva un grande cuore, era generoso. Ti sentivi come se fosse sempre lì per te. Non era un'amicizia normale la nostra, era un rapporto caratterizzato dal massimo rispetto reciproco".