Moro (ex oss. Inter): "Xhaka era vicino, ma prendemmo Brozovic"

L'ex osservatore dell'Inter, Adelio Moro, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, rivelando alcuni retroscena di mercato della società nerazzurra, quando lui ne faceva parte.

Ecco le sue parole: "Attorno al 2010-2011, quando all’Inter iniziavamo a guardarci intorno per individuare dei centrocampisti centrali in grado di poter raccogliere con il tempo la pesante eredità dei Cambiasso e dei Thiago Motta, Xhaka era il giovane in cima alla nostra lista".

Moro ha aggiunto: "Convinceva tutti, non solo me. I dirigenti nerazzurri, prima di risolvere il problema acquistando Marcelo Brozovic nel 2015, provarono a prendere lo svizzero più volte. Prima al Basilea e poi al Borussia Monchengladbach".