Moriero: “Juve-Inter del ‘98? Partita falsata, ma non fu l’unica in quell’anno”

Nel corso dell’intervista concessa a Radio Nerazzurra, Francesco Moriero è tornato a parlare del famoso Juventus-Inter del 1998, match contraddistinto dalle polemiche arbitrali soprattutto per il rigore non concesso ai nerazzurri dall’arbitro Ceccarini dopo il contatto Iuliano-Ronaldo:

Se di quel 1998, potessi scegliere di rigiocare una partita quale scegliere resti. Juventus-Inter oppure Italia-Francia, quarti di finale del Mondiale? "No no sicuramente la partita di campionato contro la Juve perché al Mondiale siamo usciti sui calci di rigore anche se meritavamo di vincere. Però perdere ai calci di rigore ci può stare. Contro la Juve, anche se non abbiamo fatto una grandissima partita. Secondo me è stata un po’ falsata perché magari poi ti ripeto il problema non è stata quella partita ma ci sono state tante gare, tanti episodi in quell'anno che hanno fatto sì che la Juve potesse recuperare tantissimi punti e quella sconfitta ancora brucia.



"Io ancora non riesco a vedere la fine perché per me la partita è finita dopo che non è stato dato il calcio rigore su Ronnie. E ancora oggi ci sono delle polemiche su chi dice che non sia un calcio di rigore. Poi magari il rigore sarebbe stato anche sbagliato. Può succedere di tutto. Nel calcio uno può vincere o perdere, non è quello il problema. Però mi sarebbe piaciuto giocarsela alla pari.